Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pangdam XVII Cenderawasih Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua

Edy Siswanto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:57 WIB
Pangdam XVII Cenderawasih Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua
Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Izak (foto: dok MPI)
A
A
A

JAYAPURA - Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Han membantah isu penambahan pasukan di Papua.

Hal ini ditegaskan Pangdam didepan awak Media di Jayapura saat menggelar Coffe Morning di Aula Tony Rompies Makodam Cenderawasih, Kamis (20/7/2023).

"Tidak ada penambahan pasukan, adanya pergantian pasukan. Kemarin yang di Nduga dari Batalyon 514 digantikan Batalyon 411 dan Batalyon lain. Itu hanya diganti bukan penambahan pasukan," tegas Pangdam.

Dijelaskan, penambahan pasukan tidak dilakukan lantaran tempat penugasan dan pertimbangan psikologi prajurit.

"Kita tidak mungkin melakukan penambahan pasukan, tidak ada penambahan pos, kalau ditambah mau ditaru dimana. Kan tidak mungkin mereka di hutan terus, mereka juga punya keluarga, butuh juga pembinaan karir, dan lainnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178471/viral-Nr5E_large.jpg
Mahasiswa IPB Tewas saat Ekspedisi Patriot di Papua, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171753/pemerintah-H8fU_large.jpg
MBG Jadi Bukti Pemerintah Hadirkan Kesetaraan Gizi di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823/perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163509/papua-WFEb_large.jpg
Upacara HUT ke-80 RI di Papua Berjalan Aman dan Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162696/pemerintah-VWBs_large.jpg
Sejumlah Menteri Sambangi Papua Bukti Negara Hadir di Bumi Cendrawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466/pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement