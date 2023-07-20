DPW Perindo Riau Beri Pembekalan Para Saksi untuk TPS di Pemilu 2024

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau melakukan konsolidasi ke pengurus DPD Perindo Kabupaten Rokan Hili (Rohil). Salah satu agendanya adalah untuk pembekalan para saksi dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.

Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan pengurus DPD Perindo Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang digelar di Dusun Bakti , Bagan Sinembah bahwa saksi sangat dibutuhkan dalam memantau TPS (Tempat Pemungutan Suara).

"Salah satu tujuan kita ke Rohil adalah memberikan pembekalan untuk saksi saksi untuk TPS," ucapnya, Kamis (20/7/2023).

Abubakar Assegaf memberikan pembekalan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan suara untuk Perindo hilang dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Menurut dia, jika suara tersebut hilang tentu akan merugikan partai nomor urut 16 itu.

"Tujuan untuk memastikan bahwa suara Perindo tidak hilang. Saksi harus mencatat semua perhitungan suara sampai selesai, dan membawa C1 ke kantor partai agar nanti ketika terjadi perbedaan suara maka C1 digunakan sebagai rujukan," tukasnya.