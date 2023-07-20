Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPW Perindo Riau Beri Pembekalan Para Saksi untuk TPS di Pemilu 2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:55 WIB
DPW Perindo Riau Beri Pembekalan Para Saksi untuk TPS di Pemilu 2024
DPW Perindo Riau berikan pembekalan saksi (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau melakukan konsolidasi ke pengurus DPD Perindo Kabupaten Rokan Hili (Rohil). Salah satu agendanya adalah untuk pembekalan para saksi dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.

Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan pengurus DPD Perindo Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang digelar di Dusun Bakti , Bagan Sinembah bahwa saksi sangat dibutuhkan dalam memantau TPS (Tempat Pemungutan Suara).

"Salah satu tujuan kita ke Rohil adalah memberikan pembekalan untuk saksi saksi untuk TPS," ucapnya, Kamis (20/7/2023).

Abubakar Assegaf memberikan pembekalan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan suara untuk Perindo hilang dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Menurut dia, jika suara tersebut hilang tentu akan merugikan partai nomor urut 16 itu.

"Tujuan untuk memastikan bahwa suara Perindo tidak hilang. Saksi harus mencatat semua perhitungan suara sampai selesai, dan membawa C1 ke kantor partai agar nanti ketika terjadi perbedaan suara maka C1 digunakan sebagai rujukan," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement