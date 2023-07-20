Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Batanghari Diterkam Beruang, Luka Sekujur Tubuh dan Bola Mata Pecah

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:03 WIB
Warga Batanghari Diterkam Beruang, Luka Sekujur Tubuh dan Bola Mata Pecah
Beruang. (Foto: Reuters)
A
A
A

BATANGHARI - Seorang warga Desa Pematang Gadung Dusun Mencora, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi diterkam seekor beruang.

Akibatnya, korban yang bernama Sopiyan (58) luka-luka hampir di sekujur tubuhnya. Di antaranya, pecah bola mata sebelah kanan, luka sobek di bagian kepala, kuping dan luka pada bagian tubuh lainnya.

"Kalau kejadian tersebut pada Rabu siang kemarin sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, korban sedang mengutip berondolan buah sawit," ungkap Kepala Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi Mamad Isan, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengisahkan, saat itu korban pergi ke lahan kebun masyarakat untuk mengutip berondolan buah sawit. Tanpa disadarinya, seekor beruang yang diperkirakan sebesar anak kerbau muncul dari belakang. Binatang buas tersebut langsung menerkam korban.

Meski mendapatkan serangan mendadak, korban sempat melakukan melawan. Bahkan, aksi pergulatan antara manusia dan binatang buas cukup lama durasinya. Beruntung, korban lepas dari cakaran beruang meski sekujur tubuhnya penuh luka.

 BACA JUGA:

"Jadi, sebelum korban lepas dari cakaran beruang, sempat korban bergulat dengan beruang demi melepaskan cakaran tersebut," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
