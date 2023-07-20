Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Digital untuk Buruh di Tegal

TEGAL - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) mengadakan workshop bertajuk ‘Pelatihan Media Sosial (Medsos) Untuk Promo Usaha dan Bisnis Kaum Buruh di JB Futsal & Caffee, Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

“Hari ini GBB menyelenggarakan pelatihan media sosial untuk teman-teman buruh karena penting membantu teman-teman buruh mendapatkan peluang penghasilan tambahan,” kata Wasekjen GBB Pribadie Utomo, Kamis (20/7/2023).

Dikatakannya, pelatihan medsos ini merupakan hasil kerja sama GBB dengan serikat buruh Garteks (Garment, Kerajinan Tekstil Kulit, dan Sentra Industri).

Buruh formal dari berbagai perusahaan di Kabupaten Tegal dan buruh informal UMKM dari Kecamatan Lebaksiu diajarkan langsung bagaimana memanfaatkan penggunaan media sosial dan mengoptimalkannya semaksimal mungkin.

Mereka diberikan banyak ilmu digital oleh praktisi medsos. Seperti tentang Google Trends, tools analisis sejumlah platform media sosial dan algoritmanya, hingga strategi pembuatan konten yang dapat meningkatkan penjualan online.

“Ini supaya produk yang mereka hasilkan ini bisa diterima oleh pasar. Nah ini algoritma yang dijelaskan menjadi satu hal yang penting bagi kami untuk ikut serta dalam membantu kesejahteraan buruh,” ungkap Pribadie.

Dia juga mendorong para buruh untuk mengembangkan kreativitasnya di bidang ekonomi digital. Sehingga di samping bekerja, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas wirausaha yang dilakukan.

“Bagaimana dari UMKM bentukan teman-teman buruh tetap dalam zona employee. Dalam zona ini tetap kita ajarkan menjadi bussiness owner. Ini yang kita akan bangun sedikit demi sedikit. Jadi tetap bekerja, tapi mereka punya bisnis online secara paruh waktu setelah bekerja,” terangnya.

Pihaknya juga berkomitmen memperkuat peran buruh untuk turut berwirausaha melalui ekonomi digital. Dia berharap kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin baik.

“Harapan kami buruh di Jawa Tengah tidak berhenti hanya selesai sebagai karyawan saja, tapi mampu berperan serta dalam produk-produk, apalagi mampu berperan serta pada perusahaan di tempat mereka bekerja. Jadi harapan kami ada peningkatan kapasitas buruh untuk menambah potensi penghasilan mereka,” pungkasnya.