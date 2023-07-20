Keraton Solo Gelar Kirab Pusaka, GKR Ayu: Tradisi Ini Jangan Sampai Hilang

SOLO - Keraton Surakarta Hadiningrat menyelenggarakan Kirab Pusaka Malam Satu Suro pada Rabu, (19/7/2023) malam. Tradisi ini diselenggarakan Keraton Surakarta Hadinigrat setiap tahunnya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kebudayaan GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa tradisi Kirab Pusaka Keraton Surakarta ini telah ada sejak era Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Sultan Agung. Total ada 5 ekor Kebo Bule dan 7 Pusaka yang dikirab oleh pihak keraton malam kemarin.

Dia menegaskan pentingnya menjaga tradisi ini agar tidak hilang.

"Melaksanakan tradisi tersebut merupakan perwujudan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai hilang," tegasnya saat diwawancarai, Kamis (20/7/2023) dinihari.

Kader Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, itu menjelaskan, tradisi kirab adalah bentuk puji syukur terhadap Tuhan atas keslamatan yang diberikan selama satu tahun terakhir. Indonesia kini dalam keadaan baik, tidak terlalu banyak bencana, bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, dan wabah penyakit pun bisa diatasi dengan baik.