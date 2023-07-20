Advertisement
JATENG
HOME NEWS JATENG

Dramatis! Puluhan Orang Dikerahkan Kuburkan Jenazah Cipto Pria Berbobot 200 Kg

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:02 WIB
Dramatis! Puluhan Orang Dikerahkan Kuburkan Jenazah Cipto Pria Berbobot 200 Kg
Pemakaman Jenazah Cipto
A
A
A

TEGAL- Puluhan orang dikerahkan untuk menguburkan jenazah pria obesitas berbobot 200 kilogram, Cipto Raharjo di Tegal, Jawa Tengah.

Pria obesitas 200 kilogram asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Cipto Raharjo (45) meninggal dunia setelah dirawat delapan hari di RSCM, Jakarta Pusat. 

Cipto Raharjo menghembuskan nafas terakhir pada Rabu, (19/7) sekira pukul 3.00 WIB dini hari. 

Kakak Cipto, Ristanto mengatakan proses pemindahan jenazah adiknya itu cukup dramatis karena badannya yang besar. Cipto dipindahkan dsri kamar jenazah ke mobil ambulans menggunakan troli.

“Iyah jadi dari RSCM itu cuma sebatas naikkin, Jenazah ke ambulan saja. Dari RSCM menyediakan alat seperti Troli buatan sendiri pake papan itu agar mudah angkat ke mobil dan ke kuburan,” kata Ristanto, Kamis, (20/7/2023).

Setibanya, di tempat pemakaman di Tegal, Jawa Tengah. Jenazah kembali diturunkan dari mobil ambulans menggunakan troli hingga dimasukkan ke dalam liang lahat.

“Dibawa ke kuburan ya, dari ambulans diturunin didorong aja gitu, untuknya tidak hujan, kalau hujan enggak bisa didorong ke liang lahat itu,” ucapnya.

