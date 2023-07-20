Komunitas Ojek Online Pendukung Ganjar Berikan Pelatihan UMKM untuk Ojol di Brebes

BREBES- Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar memberikan pelatihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kepada Komunitas Ojol URC Brebes Bersatu di Desa Kaligangsa, Kelurahan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar, mengatakan pelatihan itu diikuti puluhan drivel ojol di kawasan Brebes.

"Driver ojek online yang berasal dari wilayah Brebes dan sekitarnya berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berpikir dan mulai membangun usaha meskipun masih dalam bentuk usaha yang mikro dan kecil," ujarnya, Kamis (20/7/2023).

Dia berharap, melalui usaha tersebut, tentu bisa menjadi sumber pendapatan baru untuk komunitas dan dapat memberdayakan teman-teman driver ojol.

"Banyak peluang usaha yang bisa dilakukan untuk jadi pemasukan sampingan selain menjadi ojol, salah satunya menjadi pelaku UMKM," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui pelatihan UMKM itu, driver ojol bisa lebih kreatif dan mau melakukan hal baru yang bermanfaat.