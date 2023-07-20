Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Komunitas Ojek Online Pendukung Ganjar Berikan Pelatihan UMKM untuk Ojol di Brebes

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:24 WIB
Komunitas Ojek Online Pendukung Ganjar Berikan Pelatihan UMKM untuk Ojol di Brebes
Relawan Ganjar di Brebes Jateng
A
A
A

 

BREBES- Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar memberikan pelatihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kepada Komunitas Ojol URC Brebes Bersatu di Desa Kaligangsa, Kelurahan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar, mengatakan pelatihan itu diikuti puluhan drivel ojol di kawasan Brebes.

"Driver ojek online yang berasal dari wilayah Brebes dan sekitarnya berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berpikir dan mulai membangun usaha meskipun masih dalam bentuk usaha yang mikro dan kecil," ujarnya, Kamis (20/7/2023).

Dia berharap, melalui usaha tersebut, tentu bisa menjadi sumber pendapatan baru untuk komunitas dan dapat memberdayakan teman-teman driver ojol.

"Banyak peluang usaha yang bisa dilakukan untuk jadi pemasukan sampingan selain menjadi ojol, salah satunya menjadi pelaku UMKM," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui pelatihan UMKM itu, driver ojol bisa lebih kreatif dan mau melakukan hal baru yang bermanfaat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement