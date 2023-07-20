Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dukung Pelestarian Tradisi Kirab Pusaka, GKR Ayu: Bisa Jadi Potensi Wisata

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:30 WIB
Dukung Pelestarian Tradisi Kirab Pusaka, GKR Ayu: Bisa Jadi Potensi Wisata
A
A
A

SOLO Kirab Pusaka Malam Satu Suro adalah tradisi yang digelar Keraton Surakarta Hadiningrat sejak lama, bahkan dapat ditarik sejarahnya hingga masa Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung. GKR Ayu Koes Indriyah menekankan bahwa tradisi ini perlu dijaga dan dipertahankan karena merupakan wujud dari jati diri Bangsa Indonesia.

BACA JUGA:

Keraton Solo Gelar Kirab Pusaka, GKR Ayu: Tradisi Ini Jangan Sampai Hilang 

"Melaksanakan tradisi tersebut merupakan perwujudan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai hilang," tegasnya saat diwawancarai, Kamis (20/7/2023) dinihari.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kebudayaan itu mengatakan bahwa melestarikan budaya seperti Kirab Pusaka ini, selain juga sebagai upaya menjaga tradisi, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi wisata daerah.

Untuk itu, Kader partai, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, itu mengatkan bahwa keterlibatan pemerintah sangat penting dalam upaya ini. 

"Penting sekali pemerintah itu mengelist menjadikan budaya yang berhubungan dengan alam semesta ini. Di samping kita menjual pariwisata kita juga harus mempertahankan seluruh upacara tradisi yang dilakukan di seluruh Indonesia, supaya kita mendapatkan keselamatan," terangnya

Halaman:
1 2
      
