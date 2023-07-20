Advertisement
HOME NEWS JATENG

Datang Bareng Gibran, Ganjar Didoakan Belasan Ribu Opa-Oma di Hari Lansia

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:33 WIB
Datang Bareng Gibran, Ganjar Didoakan Belasan Ribu Opa-Oma di Hari Lansia
Ganjar Pranowo. (Foto: Pemprov Jateng)
SOLO - Belasan ribu warga lanjut usia (lansia) mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI saat mereka berkumpul di Stadion Manahan Solo, Kamis (20/7/2023). Dengan semangat, para Opa dan Oma yang datang dari Gereja Kristen Jawa itu merayakan ibadah bersama memperingati Hari Lansia Nasional 2023.

Sejak pagi hari, para lansia itu sudah berdatangan ke lokasi. Meski usia sudah renta, namun semangat masih terlihat jelas di wajah mereka.

Apalagi, hadir dalam acara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kehadiran Ganjar mampu membuat kebahagiaan para lansia itu bertambah. Tak hanya Ganjar, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga ikut hadir mendampingi.

"Makasih Pak Ganjar, sudah datang ke acara kami. Semoga bapak sehat dan panjang umur. Semoga cita-cita bapak terwujud," kata para lansia itu saat bertemu Ganjar.

"Pak foto dulu Pak, buat saya pajang di rumah," ucap mereka.

Ganjar dengan ramah melayani beberapa lansia itu untuk foto bersama. Ada doa dan harapan yang disampaikan para lansia itu pada Ganjar. Selain mendoakan Ganjar agar selalu diberikan kesehatan, tak sedikit yang mendoakan Ganjar terpilih menjadi presiden.

"Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Sudah, yakin sama saya Pak, tanpa promosi, Bapak pasti jadi," ucap Basar (87) lansia asal GKJ Banyumas.

Para lansia yang mendengar doa Basar, langsung mengamini. Tak hanya doa, Basar juga menyampaikan harapannya kepada Ganjar. Selain peduli pada lansia, Basar juga berharap Ganjar memberikan perhatian kepada petani.

"Saya titip perhatikan petani ya Pak," ucapnya.

Ganjar mengaku sangat bahagia bisa bertemu dengan para lansia di Solo. Dia mengapresiasi semangat para lansia yang tidak menjadikan usia sebagai batasan untuk tetap berkontribusi pada bangsa.

