HOME NEWS JATENG

Silaturahmi dengan Masyayikh Se-Indonesia di Rembang, Ganjar: Banyak Petuah dan Masukan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:52 WIB
Silaturahmi dengan Masyayikh Se-Indonesia di Rembang, Ganjar: Banyak Petuah dan Masukan
Ganjar Pranowo di Rembang Jateng (foto: dok ist)
A
A
A

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo bersilahturahmi dengan Masyayikh di Pondok Pesantren Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Kegiatan itu dihadiri ulama kharismatik se-Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan silaturahmi umara dengan Masyayikh itu untuk berdiskusi terkait banyak hal dan juga meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Terima kasih ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," kata Ganjar, Kamis (20/7/2023).

Ganjar melanjutkan, pertemuan dengan para ulama menjadi penting dan dibutuhkan untuk kepentingan bangsa. Pasalnya, di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di Tanah Air, menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umar harus terus ditingkatkan kepada seluruh masyarakat.

Sehingga Ganjar mengaku mendapatkan banyak usulan setelah silaturahmi dan berdiskusi dengan para ulama.

"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," ujar Ganjar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin, selaku putra dari KH Maimoen Zubair yang menjadi pendiri Ponpes Al Anwar menjelaskan perihal silaturahmi Masyayikh.

      
