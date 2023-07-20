Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Hadiri Suropadan Agro Festival, Dorong Generasi Muda Jadi Petani

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:51 WIB
Ganjar Hadiri Suropadan Agro Festival, Dorong Generasi Muda Jadi Petani
Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Suropadan Agro Festival di Kabupaten Temanggung, Kamis (20/7/2023). Ganjar mendorong generasi muda untuk mengubah mindset agar menjadi petani karena potensi yang menjanjikan bila dikerjakan serius.

Ganjar mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor menjanjikan bagi generasi muda, di tengah banyaknya generasi muda yang memilih untuk menjadi karyawan. Ganjar mengapresiasi generasi muda yang memilih untuk menjadi petani.

 BACA JUGA:

Suropadan Agro Festival II menampilkan produk hasil panen dari pertanian di Jawa Tengah, mulai dari kopi, tembakau, sayuran, buah-buahan dan lainnya.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian Dan Perkebunan sudah sering menggelar pelatihan bagi warga khususnya generasi muda di sektor pertanian. Masih banyak potensi yang harus digali di sektor pertanian yang menjanjikan,” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
