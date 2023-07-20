Ganjar Hadiri Suropadan Agro Festival, Dorong Generasi Muda Jadi Petani

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Suropadan Agro Festival di Kabupaten Temanggung, Kamis (20/7/2023). Ganjar mendorong generasi muda untuk mengubah mindset agar menjadi petani karena potensi yang menjanjikan bila dikerjakan serius.

Ganjar mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor menjanjikan bagi generasi muda, di tengah banyaknya generasi muda yang memilih untuk menjadi karyawan. Ganjar mengapresiasi generasi muda yang memilih untuk menjadi petani.

Suropadan Agro Festival II menampilkan produk hasil panen dari pertanian di Jawa Tengah, mulai dari kopi, tembakau, sayuran, buah-buahan dan lainnya.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian Dan Perkebunan sudah sering menggelar pelatihan bagi warga khususnya generasi muda di sektor pertanian. Masih banyak potensi yang harus digali di sektor pertanian yang menjanjikan,” ucap Ganjar.