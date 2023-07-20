Lestarikan Budaya Lokal, Ganjar Sejati Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Cirebon

CIREBON - Relawan Ganjar Sejati menggelar pelatihan pembuatan kerupuk banyu pindang di Desa Wangun Harja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Koordinator lapangan sukarelawan Ganjar Sejati, Acung mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari program sosial untuk memberdayakan masyarakat desa di bidang kuliner dan ekonomi kreatif.

"Pelatihan pembuatan banyu pindang, pelatihan yang olahannya dengan dasarnya dari air pindang," ujarnya Kamis (20/7/2023).

Kegiatan ini kata dia juga bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha kerupuk tradisional.

"Tujuannya masyarakat untuk bisa memperoleh (penghasilan) tambahan dari pembuatan kerupuk banyu pindang, juga selain itu menambah keterampilan-keterampilan," ujar Acung.

Acung melanjutkan, pada sesi pelatihan, peserta diajarkan tentang pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pemotongan sesuai ukuran, pengeringan, serta langkah-langkah menggoreng hingga akhirnya kerupuk dikemas dan siap untuk dijual.

Dia berharap, melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menguasai teknik pembuatan kerupuk banyu pindang secara tradisional.

Acung juga menyakini jika Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029, para pelaku UMKM di Indonesia akan lebih maju dan sejahtera.