Viral! Ditilang Polisi, Pengendara Motor Ini Ancam Lapor Jenderal

KARAWANG - Pengendara motor yang diberhentikan polisi karena melawan arus dan mengancam akan menelpon jenderal akhirnya menjadi viral di media sosial. Sikap tegas polisi menegakan aturan mendapat pujian nitizen karena tidak terpengaruh dengan ancaman pengedara motor. Pengendar tersebut akhirnya ditilang dan mau menandatangani surat tilang tersebut.

Berdasarkan tayangan video di media sosial terlihat seorang pria berjaket biru mengendarai motor dihentikan polisi. Polisi menghentikan pengendara motor karena melawan arus di jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuvarev), Karawang Barat.

Tidak terima dihentikan polisi pria berjaket biru tersebut terlihat adu mulut dengan polisi. Malah pria tersebut mengancam akan menelpon seorang jenderal jika polisi menilangnya, sambil memegang handphone seolah hendak menelpon. Namun polisi tetap menilang si pengendara meski diancam akan dilaporkan ke jenderal.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Karawang, Bambang Jaelani membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB didekat perlintasan pintu kereta api.

"Karena banyak laporan masyarakat pengendara sering melawan arus, jadi kami tempatkan petugas yang berjaga disana. Kebetulan hari itu saya yang mendapat giliran bersama dua orang teman saya," kata Bambang.