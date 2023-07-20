Rakor DPW Perindo Jabar, Umar Sanusi Tekankan Penguatan Struktur Partai

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama para Ketua DPD Partai Perindo se-Jabar di Auditorium Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75 Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).

Ketua DPW Perindo Jabar, Brigjen (Purn) Umar Sanusi mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan strategi kemenangan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pada Pemilu 2024 nanti.

"Bahwa DPW Perindo Jawa Barat memberikan spirit perencanaan, memberikan perintah-perintah, menyampaikan strategi tentang kemenangan di 2024 itu arah dan gerakannya sama, tidak ada yang ke kiri tidak ada yang ke kanan kita satu arah dan satu jalan," ucap Umar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya pun menekankan kepada para pengurus DPD Partai Perindo se-Jabar untuk bisa menguatkan struktur organisasi.

"Yang paling ditekankan itu kerja keras, cerdas, tuntas. Selain itu, ditekankan juga tentang tingkat kesetiaan kita sudah mau bertempur dalam waktu dekat, harus dikuatkan barisan kita. Struktur organisasi dikuatkan karena itu salah satu modal kita untuk memenangkan di 2024," tegasnya.

Umar mengatakan, dirinya pun berencana berkeliling ke 27 kabupaten/kota di Jabar guna melakukan pengecekan struktur partai hingga tingkat ranting.

"Dengan adanya sudah dibentuk struktur DPD, DPC sampai tingkat ranting saya akan mengecek keliling seluruh 27 kabupaten/kota untuk meyakinkan secara fisik bahwa mesin partai itu sudah terbentuk dan ada secara fisik. Akan saya yakinkan di lapangan nanti," ungkapnya.