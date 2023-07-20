Punya Struktur Kuat, DPD Perindo Indramayu Optimis Menang di Pemilu 2024

BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Indramayu, Ami Anggraeni menegaskan, pihaknya sudah sangat siap menjemput kemenangan pada Pemilu 2024. Kesiapan itu ditunjukkan dengan terbentuknya puluhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan ratusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di Kabupaten Indramayu.

"Alhamdulillah untuk DPD Kabupaten Indramayu sudah siap dengan segala-galanya, struktur juga sudah terbentuk. Alhamdulillah DPC sudah terbentuk 31 dan DPRt sudah terbentuk 317," ucap Ami ditemui usai Rapat Koordinasi DPW Perindo Jabar bersama para Ketua DPD Partai Perindo se-Jabar di Auditorium Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).

Ami mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menggelar koordinasi dan konsolidasi bersama para Ketua DPC dan DPRt untuk mensosialisasikan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Indramayu.

"Persiapan yang sudah dilakukan kita mengadakan konsolidasi kepada Ketua DPRt, Ketua DPC serta pengurus dan kita akan sosialisasikan ke masyarakat untuk bagaimana Perindo di Kabupaten Indramayu bisa memenangkan khususnya di Kabupaten Indramayu," ungkapnya.

Pihaknya pun menargetkan, bisa meraih 1 kursi di setiap dapil di Kabupaten Indramayu.