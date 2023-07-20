Relawan Ganjar Beri Santunan ke Warga yang Membutuhkan saat Peringati Tahun Baru Islam

SUBANG - Dalam rangka memperingati 1 Muharam 1445 Hijriah, sukarelawan Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat (Jabar) memberikan santunan kepada para janda di Desa Kebondanas, Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah KST Jabar, Willy Shadli mengatakan bahwa momentum tahun baru Islam kali ini dibuat lebih berwarna dengan berbagi kepada yang membutuhkan.

“Pada dasarnya agenda ini kami buat dalam rangka momentum 1 Muharam 1445 Hijriah. Kami warnai dan sedikit berbeda kalau biasanya bersama sopir truk di pangkalan, sekarang bersama ibu-ibu,” kata Willy, Kamis (20/7/2023).

Willy menyebut, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat antusias dengan kehadiran kami. Mereka juga memberikan tanggapan luar biasa, semoga ini jadi langkah awal yang baik,” ujarnya.

Willy pun berharap bahwa kehadiran KST Jabar kali ini dapat bermanfaat dan bantuan yang diberikan bisa berguna.

“Karena pada dasarnya di Kabupaten Subang masih lumayan masyarakat menengah ke bawah, jadi butuh bantuan. Semoga bermanfaat kepada penerimanya,” tambahnya.