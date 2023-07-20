Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Beri Santunan ke Warga yang Membutuhkan saat Peringati Tahun Baru Islam

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:13 WIB
Relawan Ganjar Beri Santunan ke Warga yang Membutuhkan saat Peringati Tahun Baru Islam
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SUBANG - Dalam rangka memperingati 1 Muharam 1445 Hijriah, sukarelawan Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat (Jabar) memberikan santunan kepada para janda di Desa Kebondanas, Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah KST Jabar, Willy Shadli mengatakan bahwa momentum tahun baru Islam kali ini dibuat lebih berwarna dengan berbagi kepada yang membutuhkan.

“Pada dasarnya agenda ini kami buat dalam rangka momentum 1 Muharam 1445 Hijriah. Kami warnai dan sedikit berbeda kalau biasanya bersama sopir truk di pangkalan, sekarang bersama ibu-ibu,” kata Willy, Kamis (20/7/2023).

Willy menyebut, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat antusias dengan kehadiran kami. Mereka juga memberikan tanggapan luar biasa, semoga ini jadi langkah awal yang baik,” ujarnya.

Willy pun berharap bahwa kehadiran KST Jabar kali ini dapat bermanfaat dan bantuan yang diberikan bisa berguna.

“Karena pada dasarnya di Kabupaten Subang masih lumayan masyarakat menengah ke bawah, jadi butuh bantuan. Semoga bermanfaat kepada penerimanya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement