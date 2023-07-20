Perkuat Struktur Partai, Perindo Jawa Barat Bakal Gelar Road Show Keliling DPD se-Jabar

BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat, Brigjen (Purn) Umar Sanusi menyatakan, pihaknya akan menggelar road show ke DPD se-Jabar dalam waktu dekat ini.

Umar menyebut, kegiatan tersebut bertujuan guna melakukan pengecekan sekaligus penguatan struktur partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu hingga tingkat ranting.

"Dengan adanya sudah dibentuk struktur DPD, DPC sampai tingkat ranting saya akan mengecek keliling seluruh 27 kabupaten/kota untuk meyakinkan secara fisik bahwa mesin partai itu sudah terbentuk dan ada secara fisik. Akan saya yakinkan di lapangan nanti," ucap Umar di Auditorium Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75 Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).

Umar berharap, pengurus DPD hingga DPC bisa menambahkan kekuatan partai untuk menjemput kemenangan di Pemilu 2024.

"Kita sudah mau bertempur dalam waktu dekat harus dikuatkan barisan kita. Struktur organisasi dikuatkan karena itu salah satu modal kita untuk memenangkan di 2024," ungkapnya.