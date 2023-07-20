Bacaleg Perindo Rinto Maha Sosialisasi Sekaligus Bagikan KTA Berasuransi ke Masyarakat

DAIRI - Bakal Caleg DPR RI Partai Perindo Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) 3, Rinto Maha melakukan sosialisasi dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Sosialisasi berlangsung di rumah relawan pemenangannya di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Rabu sore, 19 Juli 2023.

Kepada masyarakat Kabupaten Dairi, Rinto Maha berjanji siap menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat jika terpilih nanti.

Menurutnya, dirinya sangat layak didukung dan dimenangkan sebagai salah satu putera terbaik yang berasal dari Kabupaten Dairi menjadi wakil rakyat di pusat.

"Ini acara kita, pertama sosialisasi Caleg DPR RI saya Rinto Maha, dari Partai Perindo untuk Sumut 3. Ini juga sosialisasi kita pembagian kartu berasuransi dari Perindo yang pada kesempatan sore ini diterima sangat antusias oleh masyarakat Dairi," ujarnya.