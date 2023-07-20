Pemilu 2024, Rinto Maha Optimis Partai Perindo Melaju ke Senayan

DAIRI - Bakal Caleg DPR RI Partai Perindo Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) 3, Rinto Maha mengaku optimis Partai Perindo bakal masuk parlemen DPR RI. Begitu juga dengan dirinya yang meyakini bakal terpilih jadi wakil rakyat.

"Harapannya kepada saudara-saudara saya yang hadir optimis bahwa Partai Perindo pada 2024 akan maju di Senayan dan kami percaya optimis dengan semangat gairah kita lihat bahwa masyarakat Dairi mampu kirim putra-putranya ke Senayan," katanya, Rabu 19 Juli 2023.

Pada kesempayan tersebut, Rinto Maha juga melakukan sosialisasi yang berlangsung di rumah relawan pemenangannya di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian, membagikan kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi.

"Kami membagi-bagikan kartu asuransi dari pPerindo ini untuk proteksi. Terima kasih kepada partai kita Partai Perindo yang akomodir, para caleg utnuk bagikan ini dan saya lihat masyarakat di Sidikalang sangat merespon positif dan ini hal yang bisa kita berikan sangat bermanfaat," tuturnya.

Rinto Maha merupakan Bacaleg untuk daerah pemilihan Sumut 3 yang meliputi sepuluh kabupaten kota, yaitu Kabupaten Dairi, Karo, Asahan, Batu Bara, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar dan Tanjung Balai.

(Arief Setyadi )