Bacaleg Perindo Mayjen (Purn) Karev Bakti Dukung Peningkatan Skill dan Digitalisasi UMKM

MEDAN - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumut 1, Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung mendukung sepenuhnya peningkatan skill dan digitalisasi pada pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Karev menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara.

Bacaleg Partai Perindo--partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu mendukung penuh peningkatan skill pada pelaku UMKM dengan berbagai pelatihan untuk mengasah kemampuan. Karev juga berjanji akan fokus mengangkat hal tersebut jika terpilih sebagai wakil rakyat.