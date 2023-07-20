Bacaleg Perindo Tekankan Pentingnya Pelaku UMKM Manfaatkan Digitalisasi

MEDAN - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumut 1, Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital. Digitalisasi dianggap membuat UMKM bisa lebih bersaing dan mendapat hasil lebih maksimal.

“Sangat penting memanfaatkan teknologi digital, sehingga lebih mudah, lebih cepat, dan lebih agresif, terutama untuk pengembangan UMKM,” ucapnya, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA:

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara.

BACA JUGA:

Bacaleg Partai Perindo--partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu mendukung penuh peningkatan skill pada pelaku UMKM dengan berbagai pelatihan untuk mengasah kemampuan. Karev juga berjanji akan fokus mengangkat hal tersebut jika terpilih sebagai wakil rakyat.