Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bacaleg Perindo Tekankan Pentingnya Pelaku UMKM Manfaatkan Digitalisasi

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:43 WIB
Bacaleg Perindo Tekankan Pentingnya Pelaku UMKM Manfaatkan Digitalisasi
Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa. (Foto: Ahmad Ridwan)
A
A
A

MEDAN - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumut 1, Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital. Digitalisasi dianggap membuat UMKM bisa lebih bersaing dan mendapat hasil lebih maksimal.

“Sangat penting memanfaatkan teknologi digital, sehingga lebih mudah, lebih cepat, dan lebih agresif, terutama untuk pengembangan UMKM,” ucapnya, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara.

 BACA JUGA:

Bacaleg Partai Perindo--partai bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu mendukung penuh peningkatan skill pada pelaku UMKM dengan berbagai pelatihan untuk mengasah kemampuan. Karev juga berjanji akan fokus mengangkat hal tersebut jika terpilih sebagai wakil rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement