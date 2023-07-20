Menteri Hadi: Program PTSL Kuatkan Ekonomi Masyarakat Sumut

MEDAN - Dalam setahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui sertifikasi aset, dengan nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatera Utara dalam rangka penyerahan sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kamis (20/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi menyerahkan 857 sertifikat milik 28 Pemkab dan Pemkot serta 218 sertifikat milik Pemprov di Sumut.

Hadi menerangkan bahwa di Pemprov Sumut sendiri, pertambahan nilai ekonomi selama 1 tahun pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp36,32 triliun yang diperoleh dari Hak Tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.

“Program PTSL di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemda Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan,” kata mantan Panglima TNI tersebut.

Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat 118 kabupaten/kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 kabupaten/kota di antaranya berada di Sumatera Utara. Menurut Hadi, program PTSL mampu menguatkan ekonomi masyarakat di Sumut.

“Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik,” imbuhnya.