HOME NEWS SUMUT

Menteri Hadi bersama Wali Kota Bobby Bagikan Sertifikat Rumah Ibadah dan PTSL

Aminurasid , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:25 WIB
Menteri Hadi bersama Wali Kota Bobby Bagikan Sertifikat Rumah Ibadah dan PTSL
Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Wali Kota Medan Bobby Nasution bagikan sertifikat rumah ibadah dan PTSL (Foto : Istimewa)
A
A
A

MEDAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengunjungi Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/7/2023).

Dalam kunjungan tersebut Menteri Hadi menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah, Penyerahan Sertipikat Rumah Ibadah, serta Penyerahan Sertifikat PTSL secara door to door bersama Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Menteri Hadi dan Wali Kota Bobby membagikan sertifikat tanah wakaf di Masjid Fajar Ramadhan, Kecamatan Medan Johor kepada 11 penerima peruntukan masjid, mushola dan sarana sosial keagamaan.

Seusai dari Masjid, Hadi Tjahjanto dan Bobby Nasution bersegera menuju Kecamatan Lubuk Pakam untuk menyerahkan 4 sertipikat Gereja Advent.

Hadi Tjahjanto mengatakan penyerahan sertifikat rumah ibadah dan tanah wakaf merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga tanah umat beragama dari gangguan mafia tanah yang jahat.

“Penyerahan sertipikat ini adalah juga bentuk perhatian kepada tanah umat supaya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga umat dapat beribadah dengan nyaman,” ujar Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima.

Menteri ATR/BPN menjelaskan sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari segi jumlah terutama sejak Presiden Jokowi memimpin pemerintahan. Selama setahun Ia menjabat, telah tersertifikasi sebanyak 36.149 bidang tanah meliputi tanah wakaf dan rumah ibadah.

“Dulu penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah hanya 2.680 sertipikat pertahun. Alhamdulilah kini mengalami perbaikan dan peningkat hingga 15.735 sertipikat pertahun,” terang Mantan Panglima TNI tersebut.

