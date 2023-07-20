Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Rumahnya Digerebek, Penjual Sabu Eceran Ditangkap Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:01 WIB
Rumahnya Digerebek, Penjual Sabu Eceran Ditangkap Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MUSI RAWAS - Satnarkoba Polres Mura menangkap DR (31), tersangka penyalagunaan narkotika jenis sabu di rumahnya, di Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura, sekitar pukul 21.00 WIB, Minggu 16 Juli 2023.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti (BB), di antaranya, satu buah botol tabung warna putih yang terdapat tujuh bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. BB tersebut disimpan tersangka didalam dua buah botol tabung warna putih dan biru merk XYLITOL di bawah lemari pakaian di kamar tersangka.

Kapolres Mura, AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasat Narkoba, AKP Herman Junaidi membenarkan penangkapan tersangka. “Tersangka berhasil kami tangkap dirumahnya, di Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura ,” kata AKP Herman.

Herman menjelaskan, tersangka dibekuk berdasarkan laporan polisi Lp-A/ 35/ VII /2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES MURA/ SUMSEL. Bermula saat anggota mendapat laporan oleh warga yang sudah resah, dengan aktivitas tersangka menyalagunakan narkoba jenis sabu di rumahnya, di Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura.

“Anggota kita melakukan penyelidikan, hingga berhasil meringkus tersangka berikut barang bukti narkotika jenis sabu, seberat 1,6 garam,” katanya.

Dijelaskan Herman, saat rumah tersangka digerebek dan dilakukan pengeledahaan, petugas menemukan BB di antaranya, satu buah botol tabung warna putih bekas permen, di dalamnya terdapat tujuh bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan satu buah botol tabung warna biru merk XYLITOL yang di dalamnya terdapat tiga bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.

Halaman:
1 2
      
