Pamit Ziarah, Mama Muda Digerebek Suami Lagi Check In Bareng Kades di Hotel

PRABUMULIH - Seorang ibu tumah tangga (IRT) inisial NA di kota Prabumulih, digerebek suaminya sendiri ketika sedang berada di dalam kamar hotel bersama oknum Kades di Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim yakni HI.

Akibat kejadian tersebut, JM (32) suami dari NA melaporkan istri dan oknum kades tersebut ke Polres Prabumulih atas tindak pidana perzinahan.

JM mengatakan, selama ini dirinya telah curiga dengan gelagat yang mencurigakan dari NA. Di mana, sejak beberapa waktu belakangan terlalu intens menggunakan handphone. Bahkan, urusan rumah serta anak mereka tidak lagi dilakukan oleh NA.

Perbuatan NA semakin membuat JM kecewa ketika mendapati celana anaknya yang terkena kencing tidak kunjung diganti oleh istrinya tersebut bahkan sampai dirinya pulang kerja.

"Saya penasaran lalu melihat handphonenya, namun ternyata sudah dipasang kata sandi," ujar JM saat melapor ke Polres Prabumulih, Kamis (20/7/2023).

Karena penasaran, JM kemudian mengambil handphone milik NA secara diam-diam. Ia lalu menanyakan kode sandi handphone tersebut kepada anak pertama mereka.