Gudang Penampungan Minyak Ilegal di Muba Terbakar

MUBA - Gudang penampungan minyak ilegal di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) terbakar.

Kobaran api yang membesar dan tebalnya kepulan asap menutupi langit di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran (damkar), dibantu masyarakat setempat melakukan pemadaman.

Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Morris Widhi Harto mengatakan, bahwa sementara ini kasusnya dalam penyelidikan Polsek Babat Toman dan Satreskrim Polres Muba.

"Saat ini tengah dilakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran gudang penampungan minyak ilegal di kawasan itu," ujar AKP Morris Widhi Harto, Kamis (20/7/2023).

Dijelaskan Morris, pemilik dan pegawai gudang minyak ilegal tersebut saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Sebab, saat polisi datang ke tempat kejadian perkara (TKP), gudang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.

"Hanya ada beberapa saksi dari warga sekitar," jelasnya.