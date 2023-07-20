Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Asah Kreativitas, Srikandi Ganjar Ajarkan Milenial Bikin Storage dari Barang Bekas

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:03 WIB
Asah Kreativitas, Srikandi Ganjar Ajarkan Milenial Bikin Storage dari Barang Bekas
Srikandi Ganjar ajarkan milenial buat storage dari barang bekas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Srikandi Ganjar terus menggelar kegiatan bermanfaat dan positif untuk masyarakat. Kali ini, mereka mengajak perempuan milenial untuk berlatih membuat storage aestehtic dari kaleng dan botol bekas.

Kegiatan tersebut digelar relawan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Jalan Lintas Sumatra Gg. Lampung No.1, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Menurut Srikandir Ganjar Sumsel, Nur Indah Haryani, kegiatan tersebut untuk mengasah kemampuan masyarakat sekitar khususnya perempuan agar lebih produktif. Mengingat, barang bekas yang sudah diolah akan memiliki nilai jual yang tinggi.

"Kami mengadakan pelatihan ini untuk mengasah kreativitas dan produktifitas serta memanfaatkannya menjadi nilai jual yang menguntungkan," ujar Nur Indah dalam siaran persnya, Kamis (20/7/2023).

Masyarakat sekitar sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Terlihat dari para peserta yang menikmati membuat botol bekas menjadi nilai jual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement