Asah Kreativitas, Srikandi Ganjar Ajarkan Milenial Bikin Storage dari Barang Bekas

JAKARTA - Srikandi Ganjar terus menggelar kegiatan bermanfaat dan positif untuk masyarakat. Kali ini, mereka mengajak perempuan milenial untuk berlatih membuat storage aestehtic dari kaleng dan botol bekas.

Kegiatan tersebut digelar relawan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Jalan Lintas Sumatra Gg. Lampung No.1, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Menurut Srikandir Ganjar Sumsel, Nur Indah Haryani, kegiatan tersebut untuk mengasah kemampuan masyarakat sekitar khususnya perempuan agar lebih produktif. Mengingat, barang bekas yang sudah diolah akan memiliki nilai jual yang tinggi.

"Kami mengadakan pelatihan ini untuk mengasah kreativitas dan produktifitas serta memanfaatkannya menjadi nilai jual yang menguntungkan," ujar Nur Indah dalam siaran persnya, Kamis (20/7/2023).

Masyarakat sekitar sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Terlihat dari para peserta yang menikmati membuat botol bekas menjadi nilai jual.