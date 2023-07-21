Sejarah Partai Nazi, Biang Kerok Perang Dunia II yang Lenyapkan Jutaan Nyawa

JAKARTA – Nazi adalah kata yang lekat dengan kekejaman semasa Perang Dunia II, namun, kata ini sebenarnya adalah singkatan dari Partai Buruh Nasional-Sosialis, partai politik yang berkuasa di Jerman pasca Perang Dunia I.

Partai Nazi didirikan pada awal 1919-an di Muenchen, Jerman sebagai Partai Buruh Jerman. Adolf Hitler yang mengambil alih kepemimpinan partai kemudian mengubah nama partai tersebut menjadi Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) atau Nazi.

Hitler membawa Partai Nazi menjadi kekuatan politik utama dan berkuasa di Jerman. Dia sendiri diangkat menjadi kanselir Jerman dan memerintah secara totaliter dari 1933 hingga 1945.

Pengaruh kuat Partai Nazi di Jerman tak lepas dari kondisi negara itu pasca kekalahannya pada Perang Dunia I. Kondisi ekonomi Jerman yang tak stabil memicu ketidakpuasan pada pemerintah dan mendorong berkembangnya pemikiran nasionalis ekstrem dan rasisme di Jerman.

Di tengah situasi ini, pada 5 Januari 1919, Anton Dexler, seorang nasionalis Jerman, mendirikan Partai Buruh Jerman yang mengusung nasionalisme dan dan antisemitisme. Hitler bergabung dengan Partai Buruh pada September 1919 dan segera muncul sebagai seorang orator berpengaruh dengan pidato-pidato yang menyalahkan orang Yahudi atas masalah-masalah di Jerman dan mendukung nasionalisme ekstrem.