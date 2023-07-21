Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Harga Gandum Melonjak Tajam Usai Rusia Ancam Serang Kapal yang Menuju Ukraina

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |02:37 WIB
Harga Gandum Melonjak Tajam Usai Rusia Ancam Serang Kapal yang Menuju Ukraina
Kapal pengangkut gandum menuju pelabuhan Ukraina (Foto : BBC/EPA)
A
A
A

 MOSKOW - Harga gandum meningkat tajam di pasar global usai Rusia mengancam akan menyerang kapal yang menuju pelabuhan Ukraina sebagai potensi target militer.

"Mulai pukul 00:00 waktu Moskow pada 20 Juli 2023, semua kapal yang berlayar di Laut Hitam ke pelabuhan Ukraina akan dianggap sebagai pembawa kargo militer", kata Kementerian Pertahanan Rusia dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (21/7/2023).

Pekan ini, Moskow menarik diri dari kesepakatan yang sebelumnya menjamin jalur aman untuk pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam. Seorang juru bicara Gedung Putih menuduh Rusia berencana menyalahkan Ukraina atas serangan terhadap kapal sipil.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, akan segera kembali ke kesepakatan awal jika tuntutannya dipenuhi, antara lain menghubungkan kembali bank pertanian Rusia ke sistem pembayaran global.

Menurut seorang pejabat setempat, serangan udara Rusia di kota pelabuhan Mykolaiv di Ukraina melukai 18 orang pada Rabu 19 Juli 2023, malam.

Gubernur wilayah itu, Vitaliy Kim, mengatakan sembilan orang yang terluka, termasuk lima anak, dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Serangan udara lainnya dilaporkan terjadi di Pelabuhan Odesa.

Halaman:
1 2
      
