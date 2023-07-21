Serangan Pasukan Israel Tewaskan Warga Palestina di Tepi Barat

PALESTINA - Pasukan Israel membunuh seorang warga Palestina pada Kamis 20 Juli 2023 pagi di dekat tempat suci di Nablus, kota di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Mengutip VOA Indonesia, Jumat (21/7/2023), Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, seorang warga tewas akibat peluru Israel di Nablus. Kementerian tersebut tidak merinci identitas korban dan menambahkan bahwa tiga orang lainnya yang cedera telah dirawat di rumah sakit.

Militer Israel tidak segera mengomentari insiden itu. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat, menyusul serangkaian serangan Palestina terhadap pemukim Israel, dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Para saksi mata mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa militer sedang mengawal sekelompok orang Israel ke lokasi keagamaan di dekat Nablus ketika puluhan orang Palestina membakar ban-ban dan melemparkan bahan peledak serta batu ke arah tentara.

Warga Israel itu sedang menuju ke Makam Yusuf, yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Yusuf, lokasi yang kerap dilanda kekerasan di Tepi Barat dan dianggap sebagai tempat suci.

Militer secara rutin mengawal para peziarah ke lokasi tersebut, sementara warga Palestina mengklaim kunjungan itu sebagai provokasi.