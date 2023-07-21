Rusia Lancarkan Serangan Udara ke Pelabuhan Ukraina, 19 Orang Terluka

Sebuah gedung kebakaran akibat serangan rudal Rusia (Foto : VoA/AFP)

MYKOLAIV- Rusia melancarkan serangan udara semalam di kota pelabuhan Mykolaivm Ukraina. Sedikitnya 19 orang terluka dalam serangan tersebut.

Dilansir dari VoA Indonesia, Jumat (21/7/2023), Gubernur Vitaliy Kim mengatakan di Telegram, serangan udara tersebut menghantam pusat kota Mykolaiv, dan di antara korban luka terdapat lima anak-anak. Kim menambahkan bahwa dua orang berhasil diselamatkan dari tengah reruntuhan.

Wali Kota Mykolaiv Oleksandr Snkevych, mengatakan, serangan itu merusak sedikitnya lima gedung tinggi serta sejumlah garasi.

Sementara di Odesa, para pejabat, Kamis 20 Juli 2023, mengatakan serangan Rusia menewaskan sedikitnya satu orang.

Rusia telah menargetkan Odesa dan Mykolaiv dengan serangan udara beberapa kali pada pekan ini.

“Teroris Rusia melanjutkan upaya mereka untuk menghancurkan kehidupan negara kita,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Telegram.

Para pejabat yang ditempatkan Rusia di Krimea mengatakan sebuah serangan drone Ukraina menewaskan satu orang dan merusak banyak gedung pemerintah di bagian barat laut Semenanjung itu.