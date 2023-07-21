Ledakan Misterius di Pusat Kota Johannesburg Afsel, 1 Tewas 48 Luka

AFSEL - Satu orang tewas dan 48 lainnya luka-luka dalam ledakan yang terjadi di pusat kota Johannesburg, Afrika Selatan pada Rabu 19 Juni 2023 malam.

Mengutip BBC, Jumat (21/7/2023), berbicara kepada media pada hari Kamis, Panyaza Lesufi, Perdana Menteri Provinsi Gauteng, yang mencakup Johannesburg, mengatakan 12 korban masih dirawat di rumah sakit.

“Layanan darurat masih berada di lokasi untuk menilai kerusakan dan mengevakuasi orang jika diperlukan,” ucapnya.

Beberapa jalan telah ditutup untuk lalu lintas di tempat yang biasanya menjadi salah satu bagian tersibuk di pusat komersial Afrika Selatan.

Pejabat Gauteng mengatakan, masih belum jelas apa yang menyebabkan ledakan besar itu, tetapi menduga hal itu mungkin disebabkan oleh pecahnya beberapa pipa gas bawah tanah.