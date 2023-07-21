Pyongyang Bungkam, AS Khawatirkan Nasib Tentaranya yang Menyeberang ke Korut

Trabis T. King, tentara AS yang menyeberang ke Korea Utara. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Kamis, (20/7/2023) menyuarakan keprihatinan yang meningkat atas kondisi Tamtama Travis King, tentara yang menyeberang ke Korea Utara pada Selasa, (18/7/2023). Washington mengatakan Pyongyang memiliki sejarah menganiaya warga Amerika yang ditangkap.

Sekretaris Angkatan Darat AS Christine Wormuth, dalam komentar publik pertamanya tentang kasus tersebut, mengatakan Washington sepenuhnya dimobilisasi untuk mencoba menghubungi Pyongyang, termasuk melalui saluran komunikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tetapi Korea Utara belum memberikan tanggapan apa pun, kata para pejabat.

"Saya khawatir tentang dia, terus terang," kata Wormuth kepada Aspen Security Forum di Colorado sebagaimana dilansir Reuters. Dia mengutip kasus Otto Warmbier, seorang mahasiswa AS yang dipenjara di Korea Utara selama 17 bulan sebelum meninggal tak lama setelah dia kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan koma pada 2017.

"Saya khawatir tentang bagaimana mereka memperlakukannya. Jadi, (kami) ingin mendapatkannya kembali."