AS Konfirmasi Ukraina Telah Gunakan Munisi Tandan dalam Pertempuran

WASHINGTON - Munisi tandan yang dipasok Amerika Serikat (AS) telah berada di tangan Ukraina dan dikerahkan di lapangan sebagai bagian dari pertempuran Kyiv melawan Rusia, kata Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, Kamis, (20/7/2023).

"Kami mendapat umpan balik awal dari Ukraina, dan mereka menggunakannya dengan cukup efektif," kata Kirby dalam jumpa pers sebagaimana dilansir Reuters.

Kirby mengatakan munisi tandan berdampak pada formasi pertahanan dan manuver Rusia.

Ukraina telah berjanji untuk menggunakan bom curah hanya untuk mengusir konsentrasi tentara musuh Rusia.

Munisi tandan, yang dilarang di lebih dari 100 negara, biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di wilayah yang luas. Mereka yang gagal meledak menimbulkan bahaya selama beberapa dekade.

Masing-masing pihak menuduh pihak lain menggunakan bom curah dalam konflik yang diluncurkan oleh invasi Rusia pada Februari 2022.

(Rahman Asmardika)