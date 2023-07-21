Direktur CIA: Putin Mencoba Mengulur Waktu untuk Membalas Dendam ke Bos Wagner

RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sedang mencoba untuk mengulur waktu sementara dia mencari cara untuk menangani bos Wagner Yevgeny Prighozin.

Hal ini diungkapkan Direktur CIA William Burns. Seperti diketahui, Prigozhin adalah kepala kelompok tentara bayaran Wagner yang memimpin pemberontakan di Rusia sebulan lalu.

Pemberontakan itu mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem kekuasaan yang dibangun Putin.

Dia mengatakan kepada Forum Keamanan Aspen bahwa pemimpin Rusia mungkin masih mencari pembalasan terhadap Prigozhin.

"Apa yang kami lihat adalah tarian yang sangat rumit," terangnya, pada Kamis (20/7/2023), dikutip BBC.

Ketika ditanya tentang video baru-baru ini yang tampaknya menunjukkan bos Wagner berada di Belarusia, Burns mengatakan Prigozhin telah berpindah-pindah tetapi baru-baru ini berada di ibukota Belarusia Minsk serta Rusia.

Putin kemungkinan akan mencoba mengulur waktu saat dia mencari cara terbaik untuk berurusan dengan pemimpin kelompok Wagner.