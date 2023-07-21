Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Direktur CIA: Putin Mencoba Mengulur Waktu untuk Membalas Dendam ke Bos Wagner

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:56 WIB
Direktur CIA: Putin Mencoba Mengulur Waktu untuk Membalas Dendam ke Bos Wagner
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sedang mencoba untuk mengulur waktu sementara dia mencari cara untuk menangani bos Wagner Yevgeny Prighozin.

Hal ini diungkapkan Direktur CIA William Burns. Seperti diketahui, Prigozhin adalah kepala kelompok tentara bayaran Wagner yang memimpin pemberontakan di Rusia sebulan lalu.

Pemberontakan itu mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem kekuasaan yang dibangun Putin.

Dia mengatakan kepada Forum Keamanan Aspen bahwa pemimpin Rusia mungkin masih mencari pembalasan terhadap Prigozhin.

"Apa yang kami lihat adalah tarian yang sangat rumit," terangnya, pada Kamis (20/7/2023), dikutip BBC.

Ketika ditanya tentang video baru-baru ini yang tampaknya menunjukkan bos Wagner berada di Belarusia, Burns mengatakan Prigozhin telah berpindah-pindah tetapi baru-baru ini berada di ibukota Belarusia Minsk serta Rusia.

Putin kemungkinan akan mencoba mengulur waktu saat dia mencari cara terbaik untuk berurusan dengan pemimpin kelompok Wagner.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement