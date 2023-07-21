Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Terjebak di Landasan dengan Suhu yang Sangat Panas 44 Celcius, Penumpang Dibiarkan Kepanasan Selama 3 Jam

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:13 WIB
Pesawat Terjebak di Landasan dengan Suhu yang Sangat Panas 44 Celcius, Penumpang Dibiarkan Kepanasan Selama 3 Jam
Pesawat terjebak di landasan dengan suhu panas selama 3 jam (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Departemen Perhubungan Amerika Serikat (AS) sedang menyelidiki Delta Air Lines atas laporan bahwa penumpang terpaksa menunggu di pesawat yang menganggur dalam suhu yang sangat panas.

Pesawat tersebut terjebak di landasan di bandara Las Vegas setidaknya selama tiga jam pada Senin (17/7/2023) ketika suhu naik setinggi 111F (44C).

Beberapa penumpang dilihat oleh responden medis pertama dan dua orang pergi ke rumah sakit setempat.

Delta mengatakan telah menawarkan kompensasi dan meminta maaf kepada penumpang yang terkena dampak.

"Saya ingin tahu bagaimana mungkin penumpang dibiarkan dalam suhu panas tiga digit di dalam pesawat selama itu," kata Menteri Transportasi Pete Buttigieg kepada Reuters, pada Kamis (20/7/2023), dikutip BBC.

Dia menyebut situasi itu "menyebalkan" dan "mengejutkan".

"Bahkan di bawah suhu normal, penundaan tarmac tidak seharusnya berlangsung lama dan kami memiliki aturan tentang itu, yang secara aktif kami tegakkan dan ini sedang diselidiki sekarang," lanjutnya, menambahkan bahwa maskapai penerbangan diharuskan menjaga suhu kabin yang nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180971//pesawat_airbus_a400m-WxZw_large.jpg
Pesawat Airbus A400M dari Spanyol Mendarat Mulus di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178951//alaska_airlines-DaUp_large.jpg
Alaska Airlines Hentikan Seluruh Penerbangan Gara-Gara Masalah IT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/25/3178331//tiket_pesawat_nataru_2025_2026_turun_harga_ini_jadwal_tanggalnya-wqSa_large.jpg
Tiket Pesawat Nataru 2025-2026 Turun Harga, Ini Jadwal Tanggalnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178226//pesawat_united_airlines-J9Mq_large.jpg
Pesawat dengan 140 Penumpang Dihantam Diduga Puing Luar Angkasa, Kaca Kokpit Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902//sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921//avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement