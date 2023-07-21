Pesawat Terjebak di Landasan dengan Suhu yang Sangat Panas 44 Celcius, Penumpang Dibiarkan Kepanasan Selama 3 Jam

Pesawat terjebak di landasan dengan suhu panas selama 3 jam (Foto: Reuters)

NEW YORK - Departemen Perhubungan Amerika Serikat (AS) sedang menyelidiki Delta Air Lines atas laporan bahwa penumpang terpaksa menunggu di pesawat yang menganggur dalam suhu yang sangat panas.

Pesawat tersebut terjebak di landasan di bandara Las Vegas setidaknya selama tiga jam pada Senin (17/7/2023) ketika suhu naik setinggi 111F (44C).

Beberapa penumpang dilihat oleh responden medis pertama dan dua orang pergi ke rumah sakit setempat.

Delta mengatakan telah menawarkan kompensasi dan meminta maaf kepada penumpang yang terkena dampak.

"Saya ingin tahu bagaimana mungkin penumpang dibiarkan dalam suhu panas tiga digit di dalam pesawat selama itu," kata Menteri Transportasi Pete Buttigieg kepada Reuters, pada Kamis (20/7/2023), dikutip BBC.

Dia menyebut situasi itu "menyebalkan" dan "mengejutkan".

"Bahkan di bawah suhu normal, penundaan tarmac tidak seharusnya berlangsung lama dan kami memiliki aturan tentang itu, yang secara aktif kami tegakkan dan ini sedang diselidiki sekarang," lanjutnya, menambahkan bahwa maskapai penerbangan diharuskan menjaga suhu kabin yang nyaman.