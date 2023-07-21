Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kepingan Tengkorak Beethoven Akan Dikembalikan ke Austria

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:41 WIB
Kepingan Tengkorak Beethoven Akan Dikembalikan ke Austria
Ludwig van Beethoven. (Foto: Wikipedia)
WINA - Seorang pengusaha Amerika Serikat (AS) telah menyumbangkan potongan tengkorak Ludwig van Beethoven ke sebuah universitas di Wina, Austria untuk dipelajari.

Paul Kaufmann mengatakan dia merasa "sangat terhormat bisa mengembalikan pecahan tengkorak Beethoven, yang saya warisi, ke tempatnya".

Seorang koroner Austria mengatakan bahwa fragmen yang telah dipelajari di AS memiliki "nilai yang besar".

Komposer itu menderita kesehatan yang buruk sepanjang hidupnya dan meninggal di Wina pada 1827.

Pengusaha itu mengatakan dia menemukan pecahan itu pada 1990, dalam sebuah kotak kecil dengan tulisan "Beethoven" di dalamnya di dalam brankas keluarga yang dipegang oleh bank Prancis.

Diperkirakan kakek buyut Kaufmann, Franz Romeo Seligmann, seorang dokter Wina, menerima fragmen tengkorak itu pada 1863 setelah tulang Beethoven digali untuk studi.

Ada total 10 fragmen, termasuk dua bagian yang lebih besar - satu dari belakang kepala dan satu dari sisi kanan dahi.

