HOME NEWS INTERNATIONAL

Foto Bugil Hunter Biden Ditampilkan di Kongres AS, Picu Banjir Kritik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:32 WIB
Foto Bugil Hunter Biden Ditampilkan di Kongres AS, Picu Banjir Kritik
Hunter Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Anggota kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene dikritik oleh kubu Demokrat setelah dia menunjukkan foto-foto telanjang Hunter Biden, putra dari Presiden Joe Biden, selama sidang Komite Pengawas DPR pekan ini. Hunter tengah diselidiki terkait dugaan kesalahan pajaknya.

“Saya ingin memberi tahu panitia dan semua orang yang menonton di rumah bahwa kebijaksanaan orang tua disarankan,” kata Greene pada sidang Rabu, (19/7/2023), sebelum memajang plakat yang menunjukkan Hunter Biden dalam keadaan telanjang dan melakukan tindakan seksual. Dia menambahkan bahwa gambar-gambar itu menunjukkan Hunter Biden "membuat pornografi".

Greene menuduh Hunter Biden secara ilegal menggunakan dana dari perusahaannya untuk membayar pelacur – klaim yang tidak dibuktikan oleh pelapor Internal Revenue Service (IRS) Joseph Ziegler pada Rabu.

Pada Rabu, komite yang dipimpin Partai Republik menerima kesaksian dari dua pejabat IRS menyusul kesimpulan baru-baru ini dari penyelidikan yang diperpanjang atas urusan pajak Hunter Biden. Rekan anggota staf IRS Gary Shapley menuduh bahwa Departemen Kehakiman menghalangi penyelidikan terhadap Hunter Biden.

Halaman:
1 2 3
      
