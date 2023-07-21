Amsterdam Larang Kapal Pesiar untuk Batasi Wisatawan dan Atasi Polusi

BELANDA – Dewan Amsterdam telah melarang kapal pesiar dari pusat kota karena ibu kota Belanda mencoba membatasi jumlah pengunjung dan mengekang polusi.

Politisi mengatakan kapal-kapal itu tidak sejalan dengan ambisi kota terkait isu mengatasi masalah kesehatan yang berkelanjutan.

"Kapal-kapal pesiar yang berpolusi tidak sejalan dengan ambisi berkelanjutan kota kami," kata partai kanan-tengah D66, yang menjalankan kota bersama dengan demokrat sosial dan lingkungan, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita AFP.

Itu berarti terminal pelayaran pusat di Sungai IJ dekat stasiun kereta api utama Amsterdam akan ditutup.

Ini adalah langkah terbaru untuk menekan pariwisata massal di kota.

Dewan telah mencoba untuk menghapus, melarang merokok ganja di jalan-jalan distrik lampu merah.

Pada Maret lalu, dewan meluncurkan kampanye online yang mendesak pemuda Inggris yang mempertimbangkan untuk mengadakan pesta lajang mereka di Amsterdam segera menjauh.