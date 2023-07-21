Sudah Dipesan 3.000, Brasil Akan Bangun Pabrik Taksi Udara Listrik Mulai Terbang pada 2026

BRASIL - Pembuat pesawat Brasil Embraer mengatakan sebuah pabrik baru akan dibangun di dekat Sao Paulo untuk memproduksi taksi terbang listrik yang diharapkan akan terbang mulai 2026.

Pesawat yang akan dibuat oleh anak perusahaannya, Eve, akan menyerupai helikopter kecil dengan ruang yang cukup untuk enam pelanggan.

Nantinya biaya perjalanan akan merogoh kocek sebesar USD50 – USD100 (Rp751.000 – Rp1,5 juta) per orang.

Eve mengatakan sudah mendapat pesanan hampir 3.000 taksi udara. Pabrik ini diharapkan untuk merakit prototipe tahun ini.

Pabrik tersebut akan dibangun di kota Taubate sekitar 140 km (87 mil) dari Sao Paulo, ibu kota ekonomi Brasil.

Kantor berita AFP melaporkan kendaraan penumpang seperti drone awalnya akan digunakan dalam armada taksi.