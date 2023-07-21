Mengenal Oppenheimer, Ilmuwan Pembuat Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki Jepang

JAKARTA- Mengenal Oppenheimer, ilmuwan pembuat bom atom untuk Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akan diulas. Pembahasan ini meliputi awal mula mengenai pembuatan nuklir yang terjadi pada tahun 1939.

Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi negara menciptakan nuklirmelalui sebuah proyek bernama The Manhattan Project di Los Alamos, New Mexico.

Uji coba pertama senjata ini berlangsung di gurun Alamogordo pada 16 Juli 1945. Dan kurang dari sebulan, dua buah bom atom meledak di Jepang. Tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia II. Dari situlah muncul nama Oppenheimer.

- Berikut ini mengenal Mengenal Oppenheimer, ilmuwan pembuat bom atom untuk Hiroshima dan Nagasaki:

Dia seorang ilmuwan fisika yang berhasil menjadi kepala laboratorium The Manhattan Project sekaligus menemukan bom atom. Berkat hal ini pula dirinya disebut sebagai "Father of Atomic Bomb".

Dilansir Atomic Archive, Julius Robert Oppenheimer lahir di New York City, 22 April 1904. Ayahnya adalah seorang penjual tekstil Jerman kaya raya, sedangkan ibunya adalah seorang seniman keturunan yahudi.