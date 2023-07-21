Fenomena Penampakan Ular Besar Seolah Merayap di Permukaan Matahari

LONDON - Fenomena aneh disebut-sebut sebagai pendahulu dari ledakan yang jauh lebih besar. Salah satunya yakni fenomena menakjubkan yang terjadi di permukaan matahari.

Solar Orbiter Badan Antariksa Eropa telah menangkap momen terlihat seperti ular yang merayap dari satu sisi matahari ke sisi lain.

Tapi apakah itu sebetulnya? Setelah diselidiki sebenarnya itu adalah tabung gas atmosfer yang lebih dingin yang ditembakkan melalui medan magnet matahari dan itu mungkin merupakan tenaga yang jauh lebih kuat.

Badan antariksa tersebut memotret peristiwa tersebut dalam ultraungu ekstrim, melihat proses energik intens yang terjadi di atmosfer matahari. Selang waktu dibuat dari gambar yang diambil selama tiga jam dan tim memperkirakan bahwa ‘ular’ itu bergerak dengan kecepatan 170 kilometer (106 mil) per detik.

Seperti diketahui, semua gas di atmosfer matahari adalah plasma karena suhunya lebih dari satu juta derajat, sehingga elektron terlepas dari atomnya. Tapi ada fitur yang lebih panas dan fitur yang lebih keren, seperti ular. Plasma dingin mengikuti filamen surya, busur plasma yang dapat terbentuk melintasi permukaan matahari yang menghubungkan dua bagian matahari yang jauh.