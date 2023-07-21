Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Fenomena Penampakan Ular Besar Seolah Merayap di Permukaan Matahari

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:47 WIB
Fenomena Penampakan <i>Ular Besar</i> Seolah Merayap di Permukaan Matahari
Fenomena seolah ular besar merayap di permukaan matahari (Foto: NASA/SDO/AIA)
A
A
A

LONDON - Fenomena aneh disebut-sebut sebagai pendahulu dari ledakan yang jauh lebih besar. Salah satunya yakni fenomena menakjubkan yang terjadi di permukaan matahari.

Solar Orbiter Badan Antariksa Eropa telah menangkap momen terlihat seperti ular yang merayap dari satu sisi matahari ke sisi lain.

Tapi apakah itu sebetulnya? Setelah diselidiki sebenarnya itu adalah tabung gas atmosfer yang lebih dingin yang ditembakkan melalui medan magnet matahari dan itu mungkin merupakan tenaga yang jauh lebih kuat.

Badan antariksa tersebut memotret peristiwa tersebut dalam ultraungu ekstrim, melihat proses energik intens yang terjadi di atmosfer matahari. Selang waktu dibuat dari gambar yang diambil selama tiga jam dan tim memperkirakan bahwa ‘ular’ itu bergerak dengan kecepatan 170 kilometer (106 mil) per detik.

Seperti diketahui, semua gas di atmosfer matahari adalah plasma karena suhunya lebih dari satu juta derajat, sehingga elektron terlepas dari atomnya. Tapi ada fitur yang lebih panas dan fitur yang lebih keren, seperti ular. Plasma dingin mengikuti filamen surya, busur plasma yang dapat terbentuk melintasi permukaan matahari yang menghubungkan dua bagian matahari yang jauh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/618/3178051//ilustrasi-hjWV_large.jpg
Bacaan Doa agar Rumah Dijauhi Ular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135015//sinar_matahari-1G8s_large.jpg
Potensi Tenaga Surya di RI Tembus 3.295 Gigawatt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/626/3133579//ular-SwEU_large.jpg
Ular Sanca 3 Meter Gegerkan Kantor Pemkot Bekasi, Dievakuasi Petugas Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/340/3130299//lansia_tewas_dililit_ular-ArTa_large.JPG
Terekam Video Amatir, Lansia Tewas Dililit Ular Piton dan Hampir Ditelan saat Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/56/3125215//ilustrasi-BN9e_large.jpg
Misteri Planet Kesembilan Tata Surya yang Masih Dicari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/340/3120490//ilustrasi-Ak0X_large.JPG
Warga Baduy Tewas Digigit Ular Berbisa 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement