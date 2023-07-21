Berjuang Habis-habisan, Pertahanan Udara Ukraina Kalah saat Rusia Targetkan Pasokan Biji-bijian Global

UKRAINA - Ukraina telah berjuang untuk menghalau gelombang serangan Rusia terhadap kota selatan Odesa, namun pertahanan udaranya tidak mampu mengatasi jenis rudal yang digunakan Moskow untuk menyerang wilayah tersebut pada minggu ini.

Angkatan Udara Ukraina mengatakan hanya menghancurkan lima dari 19 rudal jelajah Rusia yang ditembakkan ke negara itu pada Kamis (20/7/2023) malam. Itu tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelombang sebelumnya yang menargetkan Kyiv dan pejabat Ukraina mengatakan itu karena kurangnya sistem pertahanan yang lebih maju di bagian selatan negara itu.

Orang-orang di Odesa sekarang mengalami pengeboman hebat selama tiga malam. Tim CNN mulai mendengar ledakan sekitar pukul 02.00 pada Kamis (20/7/2023). Serangan yang hampir terus menerus berlangsung setidaknya 90 menit, suara dengung drone bergema di seluruh kota pelabuhan.

Petugas pemadam kebakaran masih bekerja di lokasi salah satu pemogokan, sebuah gedung administrasi, pada Kamis (20/7/2023) pagi. Struktur empat lantai itu membara dan hancur.

Saat pengeboman berlangsung, para pejabat memperingatkan penduduk untuk berlindung.

“Pergilah ke tempat perlindungan Anda dan jangan pergi sampai sirene berakhir. Jaga dirimu dan orang yang kamu cintai,” kata Kepala Administrasi Militer Wilayah Odesa, Oleh Kiper, dalam sebuah posting di Telegram, dikutip CNN.