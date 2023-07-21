Zelensky: Rusia Gunakan 70 Rudal dan 90 Drone Shahed Hanya dalam 4 Hari Serang Kota-Kota di Ukraina

RUSIA - Rusia telah menggunakan hampir 70 rudal dari berbagai jenis dan hampir 90 drone Shahed hanya dalam empat hari selama serangan di kota-kota Ukrania di Odesa, Mykolaiv, dan komunitas selatan lainnya.

"Tentu saja, tentara kami berhasil menembak jatuh beberapa rudal dan drone musuh, dan saya berterima kasih kepada setiap pembela langit kami untuk ini," terang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis (20/7/2023) dalam pidato malamnya, dikutip CNN.

“Sayangnya, kemampuan pertahanan udara Ukraina belum cukup untuk melindungi seluruh langit Ukraina,” lanjutnya.

Dia mengatakan Ukraina bekerja dengan mitra "seluas mungkin" untuk sistem pertahanan udara tambahan yang dapat memberikan keamanan ke Odesa dan kota-kota lain di seluruh negeri.

Berbicara tentang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, Zelensky mengatakan bahwa pekerjaan "memobilisasi dunia untuk melindungi ketahanan pangan dan kehidupan normal" terus berlanjut. Dia mengatakan dirinya telah berbicara pada Kamis (20/7/2023) pagi untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed Ali, yang negaranya mengalami "salah satu situasi paling kritis di dunia."

"Saya yakin tahun ini kita bisa melakukannya bersama-sama, seluruh dunia," ujarnya.