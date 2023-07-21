Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky: Rusia Gunakan 70 Rudal dan 90 Drone Shahed Hanya dalam 4 Hari Serang Kota-Kota di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:07 WIB
Zelensky: Rusia Gunakan 70 Rudal dan 90 Drone Shahed Hanya dalam 4 Hari Serang Kota-Kota di Ukraina
Serangan rudal Rusia hantam banyak kota di Ukraina (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

RUSIA - Rusia telah menggunakan hampir 70 rudal dari berbagai jenis dan hampir 90 drone Shahed hanya dalam empat hari selama serangan di kota-kota Ukrania di Odesa, Mykolaiv, dan komunitas selatan lainnya.

"Tentu saja, tentara kami berhasil menembak jatuh beberapa rudal dan drone musuh, dan saya berterima kasih kepada setiap pembela langit kami untuk ini," terang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis (20/7/2023) dalam pidato malamnya, dikutip CNN.

“Sayangnya, kemampuan pertahanan udara Ukraina belum cukup untuk melindungi seluruh langit Ukraina,” lanjutnya.

Dia mengatakan Ukraina bekerja dengan mitra "seluas mungkin" untuk sistem pertahanan udara tambahan yang dapat memberikan keamanan ke Odesa dan kota-kota lain di seluruh negeri.

Berbicara tentang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, Zelensky mengatakan bahwa pekerjaan "memobilisasi dunia untuk melindungi ketahanan pangan dan kehidupan normal" terus berlanjut. Dia mengatakan dirinya telah berbicara pada Kamis (20/7/2023) pagi untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed Ali, yang negaranya mengalami "salah satu situasi paling kritis di dunia."

"Saya yakin tahun ini kita bisa melakukannya bersama-sama, seluruh dunia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement