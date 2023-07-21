Mengerikan! Tiupan Angin Topan Sangat Kencang Membuat Bayi Terlempar ke Udara saat Berbaring di Atas Playmat

Seorang bayi terlihat terlempar ke udara saat topan Talim bertiup kencang (Foto: Rekaman CCTV)

CHINA – Momen menakutkan terlihat saat seorang bayi yang sedang berbaring di atas playmat tertiup angin topan. Saking kerasnya eembusan angin topan itu, bayi itu terlihat terbang bersamaan dengan playmat itu kemudian sang bayi mendarat di bawah playmat.

Rekaman CCTV ini memperlihatkan jika embusan angin kencang datang melalui jendela apartemen di Guangdong, China, pada Senin (17/7/2023) lalu.

Rekaman CCTV menunjukkan bayi itu terlempar dari karpet terbang saat orang tuanya berlari ke kamar untuk membantu menyelamatkannya.

Kedua orang tuanya datang tepat waktu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada bayi itu.

Angin kencang yang dikenal sebagai topan Talim ini diketahui mendarat di wilayah mereka yang menyebabkan kekacauan.