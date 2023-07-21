Respons Pembakaran Al Quran, PBB Tegaskan Penodaan Kitab Suci dan Rumah Ibadah Tak Bisa Ditolerir

TORONTO - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric pada Kamis (20/7/2023) waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolerir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus pembakaran Al Quran di Swedia.

"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolerir," terangnya kepada pers, dikutip Antara.

Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.

Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.

Pada Kamis (20/7/2023) pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.

Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.

Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai "pelanggaran serius" terhadap Konvensi Wina.