Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Respons Pembakaran Al Quran, PBB Tegaskan Penodaan Kitab Suci dan Rumah Ibadah Tak Bisa Ditolerir

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:02 WIB
Respons Pembakaran Al Quran, PBB Tegaskan Penodaan Kitab Suci dan Rumah Ibadah Tak Bisa Ditolerir
Ilustrasi Al Quran (Foto: Reuters)
A
A
A

TORONTO - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric pada Kamis (20/7/2023) waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolerir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus pembakaran Al Quran di Swedia.

"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolerir," terangnya kepada pers, dikutip Antara.

Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.

Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.

Pada Kamis (20/7/2023) pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.

Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.

Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai "pelanggaran serius" terhadap Konvensi Wina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/18/2871619/denmark-usulkan-uu-larangan-pembakaran-al-quran-pelaku-bisa-dihukum-penjara-2-tahun-JDlCbYC41S.jpg
Denmark Usulkan UU Larangan Pembakaran Al Quran, Pelaku Bisa Dihukum Penjara 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864123/menlu-retno-kecam-keras-aksi-pembakaran-al-quran-di-denmark-pzA2mvHnTx.jpg
Menlu Retno Kecam Keras Aksi Pembakaran Al-Quran di Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/18/2863558/kelompok-ultranasionalis-denmark-bakar-al-quran-di-depan-kedubes-turki-2Vph3JYTA8.jpg
Kelompok Ultranasionalis Denmark Bakar Al Quran di Depan Kedubes Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/18/2855702/soal-pembakaran-al-quran-kemlu-ri-akan-panggil-dubes-swedia-dan-denmark-9IF84vyyDl.jpg
Panggil Dubes Swedia dan Denmark Soal Pembakaran Al Quran, Kemlu RI: Indonesia Tegaskan Sikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/18/2854874/terkait-masalah-keamanan-dan-diplomatik-denmark-pertimbangkan-larang-protes-pembakaran-al-quran-dan-teks-agama-k8yHEX3Azy.jpg
Terkait Masalah Keamanan dan Diplomatik, Denmark Pertimbangkan Larang Protes Pembakaran Al Quran dan Teks Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/18/2853651/rusia-dituduh-sebarkan-klaim-swedia-berada-di-balik-penodaan-kitab-suci-pm-ulf-sama-sekali-tidak-benar-zjxMhKRTnx.jpg
Rusia Dituduh Sebarkan Klaim Swedia Berada di Balik Penodaan Kitab Suci, PM Ulf: Sama Sekali Tidak Benar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement