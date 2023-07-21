Gempa M4,6 Guncang Sanana Maluku Utara

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Sanana, Maluku Utara, sekira pukul 01.30 WIB, Jumat (21/7/2023).

"#Gempa Mag:4.6, 21-Jul-2023 01:30:22WIB, Lok:1.48LS, 126.40BT (75 km TimurLaut SANANA-MALUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosialnya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)