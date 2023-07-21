Gempa dengan Magnitudo 4,6 Guncang Manokwari Selatan

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Kabupten Manokwari Selatanm Papua Barat, pukul 03.32 WIB, Sabtu (21/7/2023).

"Gempa Mag:4.6, 21-Jul-2023 03:32:24WIB, Lok:1.03LS, 134.36BT (41 km Tenggara MANOKWARISEL-PAPUABRT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosialnya.

Berdasar keterangan petugas BMKG, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)