Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Wanokaka NTT

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,2 guncang Wanokaka, Nusa Tenggara Timur pada pukul 04.07 WIB, Sabtu (21/7/2023).

"Gempa Mag:3.2, 21-Jul-2023 04:07:25WIB, Lok:9.74LS, 119.19BT (20 km BaratLaut WANOKAKA-NTT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosialnya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 27 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)