Gempa M4,7 Guncang Sanana Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,7 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo pukul 07.33 WIB, Jumat (21/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.40 LS, 126.37 BT atau 81 Km Timur Laut Sanana Maluku Utara. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)